Мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) провел концерт в бомбоубежище. Во время его выступления в Прилуках сработала воздушная тревога, поэтому и команда артиста, и зрители вынуждены были переместиться в безопасное место.
Несмотря на большое количество людей и оркестр, который аккомпанировал Дмитрию, в укрытии поместились все, а Монатик поблагодарил организаторов за профессиональный подход к этому вопросу.
— Безопасность превыше всего! Не пренебрегаем воздушной тревогой и продолжаем наш благотворительный концерт ART Оборона в бомбоубежище! Прилуки, спасибо вам за собранность и организованность! Уважаемые музыканты, для меня большая честь снова и снова играть с вами, — написал Монатик в Instagram.
В комментариях поклонники поблагодарили артиста за такой концерт, а некоторые также выразили сожаление, что не смогли на нем побывать.
- Удивительный концерт! Такого профессионализма не видела даже в сериалах! Все страхи попадали, вы — сила!
- Невероятно сильные духом люди!
- Была на этом концерте! Монатик, ви большой молодец! Много позитивных эмоций!
- Невероятная энергия! Будет ждать на вас снова!
- На такой концерт и я бы сходила.
- Все пропустила.
- Эмоции зашкаливают! Спасибо и ждем снова, — пишут в комментариях.