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Во время тревоги: Дмитрий Монатик устроил концерт в укрытии

15 июня 2023, 09:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дмитрий Монатик
Источник: Monatik

Мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) провел концерт в бомбоубежище. Во время его выступления в Прилуках сработала воздушная тревога,  поэтому и команда артиста, и зрители вынуждены были переместиться в безопасное место.

Несмотря на большое количество людей и оркестр, который аккомпанировал Дмитрию, в укрытии поместились все, а Монатик поблагодарил организаторов за профессиональный подход к этому вопросу.

— Безопасность превыше всего! Не пренебрегаем воздушной тревогой и продолжаем наш благотворительный концерт ART Оборона в бомбоубежище! Прилуки, спасибо вам за собранность и организованность! Уважаемые музыканты, для меня большая честь снова и снова играть с вами, — написал Монатик в Instagram.

В комментариях поклонники поблагодарили артиста за такой концерт, а некоторые также выразили сожаление, что не смогли на нем побывать.

  • Удивительный концерт! Такого профессионализма не видела даже в сериалах! Все страхи попадали, вы — сила!
  • Невероятно сильные духом люди!
  • Была на этом концерте! Монатик, ви большой молодец! Много позитивных эмоций!
  • Невероятная энергия! Будет ждать на вас снова!
  • На такой концерт и я бы сходила.
  • Все пропустила.
  • Эмоции зашкаливают! Спасибо и ждем снова, — пишут в комментариях.
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