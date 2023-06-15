Мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) провел концерт в бомбоубежище. Во время его выступления в Прилуках сработала воздушная тревога, поэтому и команда артиста, и зрители вынуждены были переместиться в безопасное место.

Несмотря на большое количество людей и оркестр, который аккомпанировал Дмитрию, в укрытии поместились все, а Монатик поблагодарил организаторов за профессиональный подход к этому вопросу.

— Безопасность превыше всего! Не пренебрегаем воздушной тревогой и продолжаем наш благотворительный концерт ART Оборона в бомбоубежище! Прилуки, спасибо вам за собранность и организованность! Уважаемые музыканты, для меня большая честь снова и снова играть с вами, — написал Монатик в Instagram.

В комментариях поклонники поблагодарили артиста за такой концерт, а некоторые также выразили сожаление, что не смогли на нем побывать.