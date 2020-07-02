Каньє Вест і Ілон Маск стали героями нових мемів

Американський репер Каньє Вест опублікував у Twitter фото з Ілоном Маском. Фото, яке зробила дружина Маска, співачка Граймс, відразу стало приводом для нових мемів.

Все через дещо дивний підпис, який не зовсім відповідав його змісту.

– Коли йдеш додому до своїх хлопців і ви обоє одягнені в апельсиновий.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange ???? pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

Користувачі відразу почали жартувати над знаменитостями. Тому у Twitter з’явилися смішні картинки з написами Мама сказала, що зараз наша черга грати в Xbox, Коли йдеш додому до своїх хлопців і ви обоє апельсини.

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Але більшу увагу привернула на фото співачка Граймс. Користувачі почали жартувати, що її образ набагато кращий, ніж у двох головних героїв. І це попри те, що її взагалі майже не видно.

Каньє Вест вже не вперше стає героєм мемів. Нещодавно користувачі жартували над його новою моделлю кросівок. Дішло до того, що вони порівнювали взуття з бахілами, хінкалі і навіть Королем ночі.

Фото: kanyewest