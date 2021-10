Каньє Вест і Ілон Маск стали героями нових мемів

Американський репер Каньє Вест опублікував у Twitter фото з Ілоном Маском. Фото, яке зробила дружина Маска, співачка Граймс, відразу стало приводом для нових мемів.

Все через дещо дивний підпис, який не зовсім відповідав його змісту.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange ???? pic.twitter.com/IyPOdEKaVY

— ye (@kanyewest) July 1, 2020