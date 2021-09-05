Польська модель та акторка Гелена Манковська, яка подарувала зовнішність Леді Альсіні Дімітреску з відеогри Resident Evil: Village, виступила на головній сцені наймасштабнішого фестивалю коміксів та косплею в Україні Comic Con Ukraine 2021.

Акторка постала перед відвідувачами в образі Леді Альсіні Дімітреску – антагоністки з відомої відеогри Resident Evil: Village. Саме її персонаж приніс шалену популярність грі та змусила фанатів просити про продовження гри або сюжетне доповнення з її участю.

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Гелена Манковська стала спеціальним гостем цьогорічного фестивалю Comic Con Ukraine 2021. Шанувальники зустріли зірку шаленими оплесками.

Під час виступу модель розкрила секрети створення вампірки та провела фото- та автографсесії, під час яких шанувальники мали можливість зробити знімок з Геленою.

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Comic Con Ukraine 2021 – наймасштабніший фестиваль коміксів та косплею. Цьогоріч спеціальними гостями заходу стали відомі музиканти, актори та зірки.

Зокрема на сцені Comic Con Ukraine 2021 виступив польський фолк-метал колектив Percival Schuttenbach, який відомий завдяки саундтреку до гри The Witcher 3: Wild Hunt (Відьмак 3: Дике Полювання).