Польская модель и актриса Елена Манковська, которая подарила внешность Леди Альсины Димитреску из видеоигры Resident Evil: Village, выступила на главной сцене самого масштабного фестиваля комиксов и косплея в Украине Comic Con Ukraine 2021.
Актриса предстала перед посетителями в образе Леди Альсины Димитреску — антагонистки с известной видеоигры Resident Evil: Village. Именно ее персонаж принес бешеную популярность игре и заставила фанатов просить о продолжении игры или сюжетном дополнении с ее участием.
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Елена Манковська стала специальным гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2021. Поклонники встретили звезду бешеными аплодисментами.
Во время выступления модель раскрыла секреты создания вампирши и провела фото- и автографсессии, во время которых поклонники имели возможность сделать снимок с Еленой.
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Comic Con Ukraine 2021 — самый масштабный фестиваль комиксов и косплея. В этом году специальными гостями мероприятия стали известные музыканты, актеры и звезды.
В частности, на сцене Comic Con Ukraine 2021 выступил польский фолк-метал коллектив Percival Schuttenbach, который известен благодаря саундтреку к игре The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая Охота).