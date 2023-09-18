Фільм Оппенгеймер став найкасовішим байопіком в історії. Ядерна історія Крістофера Нолана зібрала у світовому прокаті $912 млн.

Так, Оппенгеймер перевершив попередній рекорд, встановлений оскароносним біографічним фільмом про Фредді Мерк’юрі – Богемна рапсодія, який зібрав у 2018 році $903 млн.

Крім того, Оппенгеймер став третім найкасовішим фільмом 2023 року і третім найкасовішим фільмом у кар’єрі Нолана. Тільки Темний лицар і Темний лицар: Відродження легенди перевершили цей тригодинний біографічний фільм.

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Нагадаємо, в основі фільму сюжет книги Оппенгеймер. Тріумф і трагедія Американського Прометея. Головну роль у стрічці зіграв Кілліан Мерфі, який постав у ній в образі вченого, що створив найсмертоноснішу зброю під час Другої світової війни.