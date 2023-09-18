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Превзошел Богемскую рапсодию: Оппенгеймер стал самым кассовым байопиком в истории

18 сентября 2023, 12:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оппенгеймер

Фильм Оппенгеймер стал самым кассовым байопиком в истории. Ядерная история Кристофера Нолана собрала в мировом прокате $912 млн.

Так, Оппенгеймер превзошел предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о Фредди Меркьюри – Богемская рапсодия, который собрал в 2018 году $903 млн.

Кроме того, Оппенгеймер стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года и третьим самым кассовым фильмом в карьере Нолана. Только Темный рыцарь и Темный рыцарь: Возрождение легенды превзошли этот трехчасовой биографический фильм.

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Напомним, в основе фильма сюжет книги Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея. Главную роль в ленте сыграл Киллиан Мерфи, который предстал в ней в образе ученного, что создал самое смертоносное оружие во время Второй мировой войны.

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