Письменниця і поетеса Оксана Забужко сказала, що перемога України в повномасштабній війні з РФ призведе країну-агресор до розпаду.

Каже, поразки нашої країни не буде, тож навіть не варто мислити в цьому напрямку, оскільки слова мають свою силу.

– Запускати уяву в той бік – навіть не цікаво. Це пустопорожній струс повітря. За всіма констеляціями – історичними, політичними, суспільними, якими завгодно – це виключається. А перемога України – це розвал імперії, – зазначила Оксана.

Додає, яким саме буде розпад РФ – не знає, сценарії можуть бути різними, проте більш-менш напрямок зрозумілий.

Зараз дивляться

– Напрямок можна не те що вгадати, а передбачити – є цей zeitgeist, дух часу, відчуття напрямку, куди рухається історія. Є така інтуїція соціального діагноста. А от конкретно як це буде – чи російська армія після того, як ми її виштовхаємо з території України, повернувшись до себе, почне воювати між собою, влаштує там війну всіх проти всіх, – каже Забужко.

Поетеса наголосила, що розпад РФ має бути під цілковитим міжнародним контролем, і про це вона говорить в усі мікрофони та з усіх трибун, які їй доступні.