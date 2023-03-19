Письменниця і поетеса Оксана Забужко сказала, що перемога України в повномасштабній війні з РФ призведе країну-агресор до розпаду.
Каже, поразки нашої країни не буде, тож навіть не варто мислити в цьому напрямку, оскільки слова мають свою силу.
– Запускати уяву в той бік – навіть не цікаво. Це пустопорожній струс повітря. За всіма констеляціями – історичними, політичними, суспільними, якими завгодно – це виключається. А перемога України – це розвал імперії, – зазначила Оксана.
Додає, яким саме буде розпад РФ – не знає, сценарії можуть бути різними, проте більш-менш напрямок зрозумілий.
– Напрямок можна не те що вгадати, а передбачити – є цей zeitgeist, дух часу, відчуття напрямку, куди рухається історія. Є така інтуїція соціального діагноста. А от конкретно як це буде – чи російська армія після того, як ми її виштовхаємо з території України, повернувшись до себе, почне воювати між собою, влаштує там війну всіх проти всіх, – каже Забужко.
Поетеса наголосила, що розпад РФ має бути під цілковитим міжнародним контролем, і про це вона говорить в усі мікрофони та з усіх трибун, які їй доступні.
– Буде рубатися і різатися і перетворить усю територію на пекло, поки воно все якось там не розпадеться, не розділиться і не влаштується… Тоді закольориться ця вся велика незаселена територія. Велика тільки порожнечею своєю аж до Владивостока. Як проступить Якутія і Тува – тоді Монголія змінить своє значення. Ну і так далі, і так далі. Тобто світ змінюватиметься, і змінюватиметься він дедалі динамічніше й цікавіше. І до цих змін просто треба бути готовим, – підсумувала Оксана.