Писательница и поэтесса Оксана Забужко сказала, что победа Украины в полномасштабной войне с РФ приведет страну-агрессор к распаду.
Говорит, поражения нашей страны не будет, поэтому даже не стоит мыслить в этом направлении, поскольку слова имеют свою силу.
— Запускать воображение в ту сторону — даже не интересно. Это пустопорожнее сотрясание воздуха. По всем констелляциям — историческим, политическим, общественным, каким угодно — это исключается. А победа Украины — это развал империи, — отметила Оксана.
Добавляет, каким именно будет распад РФ — не знает, сценарии могут быть разными, однако более-менее направление понятно.
— Направление можно не то что угадать, а предсказать — есть этот zeitgeist, дух времени, ощущение направления, куда движется история. Есть такая интуиция социального диагноста. А вот конкретно как это будет — или российская армия после того, как мы ее вытолкаем с территории Украины, вернувшись к себе, начнет воевать между собой, устроит там войну всех против всех, — говорит Забужко.
Поэтесса подчеркнула, что распад РФ должен быть под полным международным контролем, и об этом она говорит во все микрофоны и со всех трибун, которые ей доступны.
— Будет рубиться и резаться и превратит всю территорию в ад, пока оно все как-то там не распадется, не разделится и не устоится… Тогда закольорится эта вся большая незаселенная территория. Великая только пустотой своей вплоть до Владивостока. Как проступит Якутия и Тува — тогда Монголия изменит свое значение. Ну и так далее, и так далее. То есть мир будет меняться, и меняться он будет все динамичнее и интереснее. И к этим изменениям просто надо быть готовым, — подытожила Оксана.