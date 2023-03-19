Писательница и поэтесса Оксана Забужко сказала, что победа Украины в полномасштабной войне с РФ приведет страну-агрессор к распаду.

Говорит, поражения нашей страны не будет, поэтому даже не стоит мыслить в этом направлении, поскольку слова имеют свою силу.

— Запускать воображение в ту сторону — даже не интересно. Это пустопорожнее сотрясание воздуха. По всем констелляциям — историческим, политическим, общественным, каким угодно — это исключается. А победа Украины — это развал империи, — отметила Оксана.

Добавляет, каким именно будет распад РФ — не знает, сценарии могут быть разными, однако более-менее направление понятно.

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— Направление можно не то что угадать, а предсказать — есть этот zeitgeist, дух времени, ощущение направления, куда движется история. Есть такая интуиция социального диагноста. А вот конкретно как это будет — или российская армия после того, как мы ее вытолкаем с территории Украины, вернувшись к себе, начнет воевать между собой, устроит там войну всех против всех, — говорит Забужко.

Поэтесса подчеркнула, что распад РФ должен быть под полным международным контролем, и об этом она говорит во все микрофоны и со всех трибун, которые ей доступны.