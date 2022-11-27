Перед смертю Єлизавета II боролася з раком кісткового мозку – королівський біограф

Покійна королева Великої Британії Єлизавета II, можливо, мала більше проблем зі здоров’ям протягом останніх кількох років свого життя, ніж здавалося.

Про це зокрема йдеться у новій книзі королівського біографа та друга принца Філіпа Гайлза Брандрета.

У книзі Єлизавета: Інтимний портрет (Elizabeth: An Intimate Portrait), він пише, що останніми роками вважалося, монархиня хворіла на рак кісткового мозку.

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— Я чув, що у королеви була форма мієломи — рак кісткового мозку — що пояснює її втому, втрату ваги та ті “проблеми з рухливістю”, про які нам часто розповідали протягом останнього року її життя, — написав він у книзі, уривок з якої опублікував Daily Mail.

У новій книзі стверджується, що королева “таємно боролася з раком”, а після смерті принца Філіпа завжди намагалася себе чимось зайняти.

Найпоширенішим симптомом мієломи є біль у кістках, особливо в області тазу та попереку, а множинна мієлома — захворювання, яке часто вражає людей похилого віку.

Букінгемський палац ніяк не коментував книгу Брандета та не відповів на запити ЗМІ щодо цього.

Офіційною причиною смерті королеви Єлизавети II, як зазначено в її свідоцтві про смерть, наданому Національними архівами Шотландії, була старість.