Перед смертью Елизавета II боролась с раком костного мозга – королевский биограф

Покойная королева Великобритании Елизавета II, возможно, имела больше проблем со здоровьем за последние несколько лет своей жизни, чем казалось.

Об этом говорится в новой книге королевского автора и друга принца Филиппа Гайлза Брандрета.

В книге Елизавета: Интимный портрет (Elizabeth: An Intimate Portrait) он пишет, что в последние годы считалось, что монархиня болела раком костного мозга.

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— Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга — что объясняет ее усталость, потерю веса и те “проблемы с подвижностью”, о которых нам часто рассказывали в течение последнего года ее жизни, — написал он в книге, отрывок из которой опубликовала Daily Mail.

В новой книге утверждается, что королева “тайно боролась с раком”, а после смерти принца Филиппа всегда пыталась себя чем-нибудь занять.

Самым распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — заболевание, которое часто поражает пожилых людей.

Букингемский дворец никак не комментировал книгу Брандета и не ответил на запросы СМИ на этот счет.

Официальной причиной смерти королевы Елизаветы II, как отмечено в ее свидетельстве о смерти, предоставленном Национальными архивами Шотландии, была старость.