В американської акторки і співачки Лаури Бенанті стався викидень просто на сцені. Це відбулося тоді, коли вона виступала перед 2 тис. глядачів на круїзному лайнері – 3 квітня.

Трагічною історією поділилася сама акторка в своєму Instagram, оприлюднивши знімок із того самого моменту. За її словами, вона одразу ж зрозуміла, що відбувається, оскільки таке вже переживала.

– На жаль, мені не чужі біль і порожнеча втрати вагітності. Я вже проходила цей шлях, рука об руку з моїм чоловіком. Але цього разу ми пройшли його поруч із найдобрішими і люблячими людьми, з якими я коли-небудь мала честь ділити простір. Дякую всім у цій аудиторії за те, що підняли мене з мого смутку, – зазначила 43-річна Бенанті.

Лаура не стала приховувати свого смутку, подякувавши всім, хто розділив з нею цей важкий момент.

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– Дякую цій маленькій душі за те, що вона обрала мене своїм домом, нехай навіть на короткий час. Ми з Патріком так вдячні за сім’ю, яка в нас є, і за диво – двох наших маленьких дівчаток. Одну ношу я, а іншу – ангел на землі, – продовжила акторка.

Вона додала, що в них із чоловіком розбите серце, проте вони пройдуть через це разом.

Лаура Бенанті одружена з Патріком Брауном з 2015 року. Подружжя виховує доньку Еллу. До цього акторка була одружена двічі, проте в попередніх шлюбах дітей не було.