У американской актрисы и певицы Лауры Бенанти случился выкидыш прямо на сцене. Это произошло тогда, когда она выступала перед 2 тыс. зрителей на круизном лайнере — 3 апреля.

Трагической историей поделилась сама актриса в своем Instagram, обнародовав снимок с того самого момента. По ее словам, она сразу же поняла, что происходит, поскольку такое уже переживала.

— К сожалению, мне не чужды боль и пустота потери беременности. Я уже проходила этот путь, рука об руку с моим мужем. Но в этот раз мы прошли его рядом с самыми добрыми и любящими людьми, с которыми я когда-либо имела честь делить пространство. Спасибо всем в этой аудитории за то, что подняли меня из моей печали, — отметила 43-летняя Бенанти.

Лаура не стала скрывать своей печали, поблагодарив всех, кто разделил с ней этот тяжелый момент.

Сейчас смотрят

— Спасибо этой маленькой душе за то, что она выбрала меня своим домом, пусть даже на короткое время. Мы с Патриком так благодарны за семью, которая у нас есть, и за чудо — двух наших маленьких девочек. Одну ношу я, а другую — ангел на земле, — продолжила актриса.

Она добавила, что у них с мужем разбито сердце, однако они пройдут через это вместе.

Лаура Бенанти замужем за Патриком Брауном с 2015 года. Супруги воспитывают дочь Эллу. До этого актриса была замужем дважды, однако в предыдущих браках детей не было.