Пандемія коронавірусу сприяла істотному поштовху в розвитку дизайнів інтер’єру. Це дозволило нам подивитися на життя під іншим кутом та проаналізувати зручність нашого житла.

У результаті виникли тренди, які ось уже кілька років тільки посилюються у своїх проявах.

Дизайнерка інтер’єру Марія Брехер розповіла читачам Фактів ICTV, які тенденції у дизайні інтер’єру будуть актуальними у 2022 році, а також поділилася порадами щодо облаштування власного простору.

Марія зазначила, що зараз всі продовжують приділяти увагу відновленню зв’язку зі світом природи за допомогою принципів біофільного дизайну.

Це означає, що акцент буде зроблено на створенні заспокійливого середовища з природними елементами.

Попри те, що Pantone Color Institute назвав головним кольором року відтінок Ver Peri, дизайнерка наголошує на тенденції використання пастельних природних відтінків.

– Цінність у простоті – нейтральні, природні відтінки асоціюються з душевним спокоєм, впевненістю, яких нам так не вистачає, – каже Марія.

З цим згодні й найвідоміші виробники фарби. Наприклад, компанія Sherwin-Williams назвала кольором 2022 року Evergreen Fog.

Benjamin moore – колір October Mist

Valspar – колір Mountain river

Hgtv home – колір Aleutian

Dulux – колір Bright Skies

У спробі відобразити свій внутрішній світ крізь інтер’єр люди все частіше вдаються до творів мистецтва.

– Предмети мистецтва, гобелени, макраме, панно, картини – вони сприймаються як частина історії, мають харизму, індивідуальність, – зазначила дизайнерка.

У сучасному світі дедалі актуальнішими стають ідеї екодизайну та економічного споживання ресурсів. Предметам, що вийшли з ужитку, намагаються надати друге життя, вигадавши для них нове призначення.

– Recycle, переробка – епоха усвідомленого споживання внесла серйозні корективи у світ моди та краси. Усі ці течії впливають на наше життя та стиль споживання – це стосується і нашого будинку. А також ідеться про вінтажні речі, які дають відчуття причетності до чогось вічного та фундаментального і впишуться в будь-який сучасний інтер’єр, додавши в нього унікальність, – додала Марія.

Меблі з переробленого матеріалу – це великий внесок у поліпшення екологічних умов.

Ще один тренд 2022 року – м’які форми та відсутність кутів. Вигнута форма підсвідомо читається як безпечна, доброзичлива та гостинна.

Крім цього, дизайнер виділила основний посил останніх років в оформленні просторів – акцент на індивідуальність в інтер’єрі та сміливий мікс стилів.

Марія зазначила, що не варто боятися втілювати свої мрії та фантазії в інтер’єрі, адже будинок – це ваше місце сили.