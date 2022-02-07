Пандемия коронавируса способствовала существенному толчку в развитии дизайна интерьера. Это позволило посмотреть на жизнь под другим углом и проанализировать удобство нашего жилья.

В результате возникли тренды, которые вот уже несколько лет только усиливаются в своих проявлениях.

Дизайнер интерьера Мария Брехер рассказала читателям Фактов ICTV, какие тенденции в дизайне интерьера будут актуальны в 2022 году, а также поделилась советами по обустройству собственного пространства.

Мария отметила, что сейчас все продолжают уделять внимание восстановлению связи с миром природы с помощью принципов биофильного дизайна.

Это означает, что акцент будет сделан на создании умиротворяющей среды с природными элементами.

Несмотря на то, что Pantone Color Institute назвал главным цветом года оттенок Ver Peri, дизайнер отмечает тенденции использования пастельных природных оттенков.

– Ценность в простоте – нейтральные, естественные оттенки ассоциируются с душевным спокойствием, уверенностью, которых нам так не хватает, – говорит Мария.

С этим согласны и самые известные производители краски. К примеру, компания Sherwin-Williams назвала цветом 2022 года Evergreen Fog.

Benjamin moore — цвет October Mist

Valspar – цвет Mountain river

Hgtv home – цвет Aleutian

Dulux – цвет Bright Skies

В попытке запечатлеть свой внутренний мир сквозь интерьер люди все чаще прибегают к произведениям искусства.

– Предметы искусства, гобелены, макраме, панно, картины – они воспринимаются как часть истории, имеют харизму, индивидуальность, – отметила дизайнер.

В современном мире все более актуальными становятся идеи экодизайна и экономического потребления ресурсов. Вышедшим из обихода предметам пытаются придать вторую жизнь, придумав для них новое предназначение.

— Recycle, переработка – эпоха осознанного потребления внесла серьезные коррективы в мир моды и красоты. Все эти течения влияют на нашу жизнь и стиль потребления – это касается нашего дома. А также речь идет о винтажных вещах, которые дают причастность к чему-то вечному и фундаментальному и впишутся в любой современный интерьер, добавив в него уникальности, — добавила Мария.

Мебель из переработанного материала – это большой вклад в улучшение экологической обстановки.

Еще один тренд 2022 года – мягкие формы и отсутствие углов. Изогнутая форма подсознательно читается как безопасная, дружелюбная и гостеприимная.

Кроме этого, дизайнер выделила основной посыл последних лет в оформлении пространств – акцент на индивидуальность в интерьере и смелый микс стилей.

Мария отметила, что не стоит бояться воплощать свои мечты и фантазии в интерьере, ведь дом – ваше место силы.