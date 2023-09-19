У 2023 в моді – короткі нігті. Це не тільки дуже зручно, а й стильно та модно. Аби манікюр виглядав красиво та ніжно, потрібно заздалегідь подбати про те, який дизайн робити на процедурі. Осінній манікюр на короткі нігті: цікаві відтінки та поєднання – читайте в матеріалі.

Манікюр з фольгою на осінь 2023

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Ці матеріали асоціюються з останнім теплом золотистих промінчиків, кронами дерев у жовтні та першим інеєм. Тонкий смак та фантазія майстра створюють безмежні можливості їх застосування для актуальних дизайнів. Святковий варіант під вечірню сукню будь-якого кольору та фасону, який після урочистостей чудово носиться з елегантним повсякденним гардеробом.

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Монохромний манікюр восени

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Монохромні дизайни – це доволі цікавий прийом, коли всі нігті забарвлені у суміжні відтінки одного кольору. Виходить і різноманітно, і стримано одночасно. Можна зробити його у будь-яких відтінках – від червоного до синього.

Модний осінній манікюр із рослинними мотивами

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Тематику рослин зазвичай присвячують літу. Але саме в холодні дні вони розкривають свою чарівність, пропонуючи плисти на хвилях ностальгії за безтурботністю і теплом. Сезонні відтінки — карамельний бордовий, пекучий золотий, тілесний, вкриті ажурною тінню чорної гілочки.

Осіннє листя на манікюрі 2023

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Літні квіти до вересня змінюються ошатним осіннім листям. Це не обов’язково великі малюнки: дрібні акценти на окремих нігтях теж напрочуд хороші. Можна поєднувати такі дизайни з яскравою базою.

Темний манікюр на осінь

Якщо з наближенням холодів вас тягне на темніші відтінки в манікюрі, можна спробувати фіолетові та бордові у всьому їхньому різноманітті. Тим більше вони дуже стильно виглядають на коротких нігтях.

Бордовий манікюр

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На зміну літнім відтінкам прийшов вишуканий елегантний колір іспанського червоного вина, який так пасує і до зимових, і до осінніх дизайнів манікюру. Саме малиново-червоний відтінок з фіолетовим підтоном за версією Pantone став головним кольором 2023 року.

Магнітні нігті восени

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Кому магнітні лаки, відомі як котяче око, здавались допотопними й нестильними, у 2023 році змушені будуть перепросити та визнати, що таке покриття дає волю фантазії у створенні красивих модних дизайнів нігтів. Магнітний манікюр неймовірно пасує до холодної пори року – зими чи осені. Завдяки металічним частинкам можна зробити навіть оригінальний френч та круглі бліки

Матовий осінній манікюр 2023

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Шляхетний оксамитовий ефект не поспішає розлучатись з шанувальницями дорогого стилю, але в нагороду за роки вірної служби потребує креативного підходу. Немає такої класики, яку не можна вписати у сучасність.

Манікюр сірого кольору

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Минулого сезону осінь-зима у фаворі були нові відтінки коричневого, жовтого, зеленого, фіалкового, гірчичного, оливки, і, звісно, вічно актуальна класика – червоний, чорний, бежевий і молочний кольори. Цієї осені не варто забувати й про сірий, адже такий елегантний колір створює гарний ніжний дизайн нігтів.

Золоті блискітки

Цієї осені на піку популярності буде золото, причому чим сильніше воно блищить – тим краще. З усіх тенденцій манікюру ця виривається у беззастережний топ.