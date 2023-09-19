В 2023 году в моде – короткие ногти. Это не только очень удобно, но стильно и модно. Чтобы маникюр выглядел красиво и нежно, нужно заранее позаботиться о том, какой дизайн делать на процедуре. Осенний маникюр на короткие ногти: интересные оттенки и сочетания – читайте в материале.
Маникюр с фольгой на осень 2023
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Эти материалы ассоциируются с последним теплом золотистых лучиков, кронами деревьев в октябре и первым инеем. Тонкий вкус и фантазия мастера создают безграничные возможности применения для актуальных дизайнов. Праздничный вариант под вечернее платье любого цвета и фасона, который после торжества прекрасно носится с элегантным повседневным гардеробом.
Монохромный маникюр осенью
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Монохромные дизайны – это очень интересный прием, когда все ногти окрашены в смежные оттенки одного цвета. Выходит и разнообразно, и сдержанно одновременно. Можно сделать его в любых оттенках – от красного до синего.
Модный осенний маникюр с растительными мотивами
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Тематику растений обычно посвящают лету. Но именно в холодные дни они раскрывают свое обаяние, предлагая плыть на волнах ностальгии по безмятежности и теплу. Сезонные оттенки — карамельный бордовый, жгучий золотой, телесный, покрытые ажурной тенью черной веточки.
Осенние листья на маникюре 2023
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Летние цветы к сентябрю сменяются нарядными осенними листьями. Это не обязательно большие рисунки: мелкие акценты на отдельных ногтях тоже удивительно хорошие. Можно совмещать такие дизайны с яркой базой.
Темный маникюр на осень
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Если с приближением холодов вас тянет на более темные оттенки в маникюре, можно попробовать фиолетовые и бордовые во всем их разнообразии. Тем более они очень стильно смотрятся на коротких ногтях.
Бордовый маникюр
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На смену летним оттенкам пришел изысканный элегантный цвет испанского красного вина, который так подходит и зимним, и осенним дизайнам маникюра. Именно малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном по версии Pantone стал основным цветом 2023 года.
Магнитные ногти осенью
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Кому магнитные лаки, известные как кошачий глаз, казались допотопными, в 2023 году вынуждены будут извиниться и признать, что такое покрытие дает волю фантазии в создании красивых модных дизайнов ногтей. Магнитный маникюр невероятно подходит к холодному времени года – зиме или осени. Благодаря металлическим частицам, можно сделать даже оригинальный френч и круглые блики.
Матовый осенний маникюр 2023
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Благородный бархатный эффект не спешит расставаться с поклонницами дорогого стиля, но в награду за годы верной службы нуждается в креативном подходе. Нет такой классики, которую нельзя вписать в современность.
Маникюр серого цвета
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В прошлом сезоне осень-зима в фаворе были новые оттенки коричневого, желтого, зеленого, фиалкового, горчичного, оливки, и, конечно, вечно актуальная классика – красный, черный, бежевый и молочный цвета. Этой осенью не стоит забывать и о сером, ведь такой элегантный цвет создает красивый нежный дизайн ногтей.
Золотые блестки
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Этой осенью на пике популярности будет золото, причем чем сильнее оно блестит – тем лучше. Из всех тенденций маникюра эта вырывается в безоговорочный топ.