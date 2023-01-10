Відомий французький кінорежисер та лауреат премії Оскар Мішель Азанавічус зробив внесок у розмірі €125 тис. у фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили та розграбували російські військові.

Режисер організував благодійний аукціон, у якому взяли участь десятки представників кіноіндустрії зі всього світу. Вони виставили свої особисті речі у якості лотів.

Зокрема, Том Генкс надав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, Катрін Денев – власну косметичку, Ален Делон – фотографію з кінофільму Басейн, надруковану на дереві, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.

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Всього під час проведення аукціону вдалося зібрати €250 тис. З них половину Мішель Азанавічус спрямував на ініціативу United24, ще половину – на фундацію Олени Зеленської.

За словами Мішеля Азанавічуса, Франція та весь світ має почути історії про Україну та її громадян.

– Опір, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що історії про це потрібно розповідати людям. Це ті цінності, які дали змогу вашій країні перемогти велику та могутню Росію. Нам потрібні ці цінності, ми повинні вірити, що вони все ще існують, і бачити, що вони ще мають цінність у цьому світі, – сказав кінорежисер.

Перша леді України подякувала Мішелю Азанавічусу за цей внесок.

– Ви зробили неоціненний подарунок усім, чиї життя залежать від цієї лікарні, – зазначила вона.

Нещодавно Олена Зеленська представила фундацію під час свого візиту до Парижа, та розповіла гостям заходу про її місію та проєкти – зокрема, відбудову лікарні в Ізюмі.

– Скільки б ми не робили для порятунку українців, війна триває. Перед нами постійно, кожен день, постають нові виклики, – звернулась вона до видатних діячів Франції.

Наразі допомога Ізюмській міській лікарні, яка слугувала опорним медичним закладом для майже 150 тис. людей – це основний пріоритет у діяльності фундації. Наразі її корпуси частково знищені, а вціліле медичне обладнання розікрали російські окупанти.

За словами Олени Зеленської, лікарню потрібно відбудовувати прямо зараз, адже мешканці Харківської області щодня підриваються на мінах. Їм потрібна невідкладна допомога.

Фундація Олени Зеленської – це гуманітарна ініціатива першої леді України, спрямована на залучення іноземних інвестицій у відновлення та покращення життя людей в Україні, завдяки підтримці партнерів та фондів з країн-союзників.