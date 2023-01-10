Известный французский кинорежиссер и лауреат премии Оскар Мишель Хазанавичус внес вклад в размере €125 тыс. в фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на восстановление Изюмской городской больницы, которую частично уничтожили и разграбили российские военные.

Режиссер организовал благотворительный аукцион, в котором приняли участие десятки представителей киноиндустрии со всего мира. Они выставили свои личные вещи в качестве лотов.

В частности, Том Хенкс предоставил печатную машинку из своей личной коллекции, Катрин Денев – собственную косметичку, Ален Делон – фотографию из кинофильма Бассейн, напечатанную на дереве, Натали Портман – несколько редких плакатов со своим автографом.

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Организовал аукцион со звездами: Мишель Хазанавичус передал €125 тыс. на восстановление больницы в Изюме / 4 images

Всего во время проведения аукциона удалось собрать €250 тыс. Из них половину Мишель Хазанавичус направил на инициативу United24, еще половину – в фонд Елены Зеленской.

По словам Мишеля Хазанавичуса, Франция и весь мир должны услышать истории об Украине и ее гражданах.

– Сопротивление, героизм, человечность, храбрость, солидарность – я считаю, что истории об этом нужно рассказывать людям. Это те ценности, которые позволили вашей стране победить великую и могущественную Россию. Нам нужны эти ценности, мы должны верить, что они все еще существуют, и видеть, что у них еще ценность в этом мире, — сказал кинорежиссер.

Первая леди Украины поблагодарила Мишеля Хазанавичуса за этот вклад.

— Вы сделали неоценимый подарок всем, чьи жизни зависят от этой больницы, – отметила она.

Недавно Елена Зеленская представила фонд во время своего визита в Париж и рассказала гостям мероприятия о его миссиях и проектах — в частности, восстановление больницы в Изюме.

— Сколько бы мы ни делали для спасения украинцев, война продолжается. Перед нами постоянно, каждый день, появляются новые вызовы, — обратилась она к выдающимся деятелям Франции.

В настоящее время помощь Изюмской городской больнице, которая служила опорным медицинским учреждением для почти 150 тыс. человек, – это основной приоритет в деятельности фонда. В настоящее время ее корпуса частично уничтожены, а уцелевшее медицинское оборудование разворовали российские оккупанты.

По словам Елены Зеленской, больницу нужно отстраивать прямо сейчас, ведь жители Харьковской области ежедневно взрываются на минах. Им нужна неотложная помощь.

Фонд Елены Зеленской – это гуманитарная инициатива первой леди Украины, направленная на привлечение иностранных инвестиций в восстановление и улучшение жизни людей в Украине благодаря поддержке партнеров и фондов из стран-союзников.