Українські співаки Ольга Полякова та Артем Пивоваров презентували ліричне бачення творчості Лесі Українки. Артисти представили кліп на вірш поетеси Тішся.

Нову роботу виконавців представлено в рамках культурного проєкту Твої вірші, мої ноти. Композиція нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про свою внутрішню дитину.

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У дитинстві ми багато мріємо та уявляємо, у дорослому віці теж не варто забувати про те, що ми самі творці свого життя і завжди можна розпочати все спочатку.

У кліпі показані мольберти з чистими листами – символ нового старту та нових можливостей. Це як посилання на те, що наразі українці створюють майбутню картину свого народу.

– Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців… Її творчість має національну ідею, зокрема цінність волі та сили духу. Нині ми транслюємо цю ідею на весь світ. Хоч би як важко, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням, – зазначив Пивоваров.

Свої частини візуалізації артисти знімали окремо: Артем – у горах Словенії, Оля – на Дніпрі в Україні.