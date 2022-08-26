Украинские певцы Ольга Полякова и Артем Пивоваров презентовали лирическое видение творчества Леси Украинки. Артисты представили клип на стих поэтессы Тішся.
Новая работа исполнителей представлена в рамках культурного проекта Твої вірші, мої ноти. Композиция напоминает о том, что важно смотреть на мир широко и не забывать о своем внутреннем ребенке.
В детстве мы многое мечтаем и воображаем, во взрослом возрасте тоже не стоит забывать о том, что мы сами творцы своей жизни и всегда можно начать все сначала.
В клипе показаны мольберты с чистыми листами — символ нового старта и новых возможностей. Это как отсылка к тому, что сейчас украинцы создают будущую картину своего народа.
— Леся Украинка сделала большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев… Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности, ценность воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы трудно ни было, не прекращаем мечтать, не ограничивая полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям, — отметил Пивоваров.
Свои части визуализации артисты снимали отдельно: Артем – в горах Словении, Оля – на Днепре в Украине.
— С приходом войны наши дети напуганы, навсегда травмированы, мы окутаны страхом за их жизнь. Именно через эту песню мы с Артемом обращаемся к детям и взрослым словами Леси Украинки о том, что не нужно забывать радоваться каждому мгновению детства, мечтать и быть свободными в своих мыслях и стремлениях, — сказала Полякова.