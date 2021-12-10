Українські співачки Jerry Heil та Анна Трінчер презентували спільну новорічну пісню #Екса_в_гівевей та відеокліп до неї. У композиції використовується мелодія треку Ірини Білик Мне не жаль.

Це не перший спільний дует Jerry Heil та Анни Трінчер, і, як виявилося, не останній. Артистки підготували два новорічні хіти, перший з яких сьогодні, 10 грудня, представили публіці. Пісня #Екса_в_гівевей отримала й візуалізацію.

За словами Анни Трінчер, усі колишні нам чимось насолили. Так, у відеоролику головна героїня відкрилася хлопцеві, а він утік.

– Саме розіграшем “в добрі руки” ми й вирішили поквитатися з ним за таку образу, – сказала Анна.

Jerry Heil наголосила, що до роботи над цим відео вона не мала святкового настрою. Тому вона присвячує відеоролик усім тим, хто повністю застряг у роботі і не встиг зрозуміти, коли прийшов Новий рік.

Новинка по-іншому представила новорічну пісню Ірини Білик Мне не жаль. В #Екса_в_гівевей використовується відомий семпл. Така ідея виникла у продюсера Анни Трінчер Дениса Буданцева.

– З таким матеріалом було дуже страшно та відповідально працювати! Ми вдячні Ірині Білик за довіру та можливість об’єднати два погляди на музику – класичний та сучасний! – зазначила Jerry Hail.

У липні Jerry Heil і Анна Трінчер представили першу спільну пісню #Плакса. Про спільну роботу співачки відгукуються виключно з теплом. Тому, найімовірніше, на цьому творчий тандем не зупиниться.