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Окупанти демонтували у Маріуполі пам’ятник художнику Куїнджі

11 Квітня 2023, 18:27
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
пам'ятник Архипу Куїнджі у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники демонтували пам’ятник українському художнику Архипу Куїнджі.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міськради у Telegram.

— В окупованому Маріуполі було демонтовано пам’ятник художнику Архипові Куїнджі. Це чергове знищення росіянами культурного фонду міста. Монумент було встановлено ще в 1984 році. Він був на Грецькій площі, – зазначили у відомстві.

У 2010 році у Маріуполі було відкрито музей імені Архипа Куїнджі. Росіяни під час облоги міста вкрали звідти майже дві тисячі експонатів, зокрема картини Архипа Куїнджі, Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка.

Живописець-пейзажист Архип Куїнджі родом з Маріуполя. Його найпопулярнішими роботами є: Місячна ніч на Дніпрі, Українська ніч, Березовий гай, Червоний захід.

Його картини зберігаються у різних музеях світу, зокрема у нью-йоркському Метрополітені. У лютому цей музей змінив інформацію про картину, визнавши його українським митцем.

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Фото: Петро Халява

Теги
Війна в Україні Маріуполь художник
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