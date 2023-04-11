Окупанти демонтували у Маріуполі пам’ятник художнику Куїнджі

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники демонтували пам’ятник українському художнику Архипу Куїнджі.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міськради у Telegram.

— В окупованому Маріуполі було демонтовано пам’ятник художнику Архипові Куїнджі. Це чергове знищення росіянами культурного фонду міста. Монумент було встановлено ще в 1984 році. Він був на Грецькій площі, – зазначили у відомстві.

У 2010 році у Маріуполі було відкрито музей імені Архипа Куїнджі. Росіяни під час облоги міста вкрали звідти майже дві тисячі експонатів, зокрема картини Архипа Куїнджі, Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка.

Живописець-пейзажист Архип Куїнджі родом з Маріуполя. Його найпопулярнішими роботами є: Місячна ніч на Дніпрі, Українська ніч, Березовий гай, Червоний захід.

Російські окупанти у тимчасово захопленому Маріуполі демонтували пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі. Відео: Маріупольська міська рада pic.twitter.com/LSg5ZmXPUi — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) April 11, 2023

Його картини зберігаються у різних музеях світу, зокрема у нью-йоркському Метрополітені. У лютому цей музей змінив інформацію про картину, визнавши його українським митцем.

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Фото: Петро Халява