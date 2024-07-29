Російський гуморист Максим Галкін заспівав українською на закритті музичного фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Максим Галкін заспівав українською – відео

З 26 до 28 липня у Юрмалі відбувся міжнародний фестиваль популярної музики Laima Rendezvous Jurmala, організований латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

На заході був присутній Максим Галкін разом зі своєю дружиною, артисткою Аллою Пугачовою. В останній день фестивалю шоумен заспівав на сцені українською – він виконав пісню Смерека Любомира Якима.

Відео виступу шанувальники поділилися у мережі. У залі серед глядачів можна помітити Андрія Данилка, який знімав номер Галкіна на телефон.

Зазначимо, що на фестиваль в Юрмалі Лайма Вайкуле запросила й українських виконавців. На заході були присутні Вєрка Сердючка, Потап і Настя Каменських, Alekseev та Макс Барських.

Співачка Надя Дорофєєва відмовилася виступати в Юрмалі через перелік артистів, запрошених на фестиваль. Не брала участь у заході й Оля Полякова. Причиною став щільний концертний графік співачки в Україні.