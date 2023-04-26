Охороняють небо над Миколаєвом: Леся Нікітюк познайомилася з ловцями дронів

У третьому сезоні тревелу LeМаршрутка (Новий канал) Леся Нікітюк відвідала Миколаїв і познайомилася з тими, хто охороняє небо над регіоном.

– До повномасштабного вторгнення ці хлопці були патрульними поліцейськими, а зараз вони охороняють небо над містом. Чоловіків називають ловцями дронів! Дрони, або ж безпілотники – це нова зброя в сучасній війні. Їх використовують для розвідки та корегування вогню. Але найнебезпечнішими є так звані дрони-камікадзе. Найчастіше Росія використовує дрони іранського виробництва, які за характерний звук у народі називають мопедами. Їх начиняють вибухівкою й запускають по нас, – розповідає Леся Нікітюк.

Під час зйомки Леся поспілкувалася з капітаном Миколаївської патрульної поліції Віталієм Данілою. Він розповів, що коли дрони перетинають повітряний простір України, військові їх вже бачать. Далі вираховують місце, з якого зручно буде ті дрони збити, і “вилітають” назустріч. Прибувши на локацію, наші захисники виставляють автомобілі в такому порядку, як будуть завдавати ураження.

Під час російських атак наші військові здійснюють справжні подвиги, адже знищити безпілотник надзвичайно складно. Це залежить від двох основних факторів.

– Збиття дрона залежить від навичок стрільби і від удачі. Дуже важливо, щоб безпілотник летів на тебе, а не три кілометри вліво чи вправо. Хоча ми завжди намагаємося виставляти сили так, щоб максимально закрити Миколаївщину. Якщо не влучаємо в ціль, передаємо інформацію на Центр. А Центр далі координує з іншими областями. Основний пріоритет під час роботи – розрахувати, щоб уламки не пошкодили цивільне населення. Якщо така загроза є, то ураження не відбувається, – говорить Віталій Даніла.