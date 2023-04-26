Охраняют небо над Николаевом: Леся Никитюк познакомилась с ловцами дронов

В третьем сезоне тревела LeМаршрутка (Новый канал) Леся Никитюк посетила Николаев и познакомилась с теми, кто охраняет небо над регионом.

— До полномасштабного вторжения эти ребята были патрульными полицейскими, а сейчас они охраняют небо над городом. Мужчин называют ловцами дронов! Дроны, или беспилотники — это новое оружие в современной войне. Их используют для разведки и корректировки огня. Но самыми опасными являются так называемые дроны-камикадзе. Чаще всего Россия использует дроны иранского производства, которые за характерный звук в народе называют мопедами. Их начиняют взрывчаткой и запускают по нам, — рассказывает Леся Никитюк.

Во время съемки Леся пообщалась с капитаном Николаевской патрульной полиции Виталием Данилой. Он рассказал, что когда дроны пересекают воздушное пространство Украины, военные уже их видят. Далее высчитывают место, с которого удобно будет те дроны сбить, и “вылетают” навстречу. Прибыв на локацию, наши защитники выставляют автомобили в таком порядке, как будут наносить поражение.

Во время российских атак наши военные совершают настоящие подвиги, поскольку уничтожить беспилотник чрезвычайно сложно. Это зависит от двух основных факторов.

— Сбивание дрона зависит от навыков стрельбы и от удачи. Очень важно, чтобы беспилотник летел на тебя, а не три километра влево или вправо. Хотя мы всегда стараемся выставлять силы так, чтобы максимально закрыть Николаевщину. Если не попадаем в цель, передаем информацию на Центр. А Центр дальше координирует с другими областями. Основной приоритет во время работы — рассчитать, чтобы обломки не навредили гражданскому населению. Если такая угроза есть, то поражение не происходит, — говорит Виталий Данила.