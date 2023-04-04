Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Це була Точка У! Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час зйомок

4 Квітня 2023, 13:14
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Новий канал

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, що разом із командою проєкту LeМаршрутка потрапила під обстріл під час зйомок.

– Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається). Їхали якось з одного населеного пункту в інший і дорогою потрапили під обстріл. Наскільки нам пізніше стало відомо, це була Точка У. Дякуючи ЗСУ та Богу всі лишилися живі, здорові та неушкоджені, – згадує Леся Нікітюк.

LeМаршрутка

Фото: Новий канал

У лютому Леся Нікітюк із командою проєкту LeМаршрутка вирушили на зйомки нових випусків у Харкові, Миколаєві та Херсоні.

Телеведуча згадує, знімати доводилося між тривогами, під час небезпеки команда завжди спускалися в укриття.

Зараз дивляться

– Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто… Якщо в Telegram-групах пишуть: “У Херсоні вибухи, будьте обережні”, то, щоб ви розуміли, там вибухи постійно. А найдивніше, що ти звикаєш до цього лише години за дві й перестаєш сіпатися. Сприймаєш як належне, – додає Нікітюк.

Читайте також:
Леся Нікітюк - LeМаршруткаВірю, що буде і Крим! Леся Нікітюк про зйомки нової LeМаршрутки в Харкові, Миколаєві та Херсоні

Джерело
Новий канал
Теги
LeМаршрутка Леся Нікітюк Новий канал
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь