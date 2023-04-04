Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, що разом із командою проєкту LeМаршрутка потрапила під обстріл під час зйомок.

– Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається). Їхали якось з одного населеного пункту в інший і дорогою потрапили під обстріл. Наскільки нам пізніше стало відомо, це була Точка У. Дякуючи ЗСУ та Богу всі лишилися живі, здорові та неушкоджені, – згадує Леся Нікітюк.

У лютому Леся Нікітюк із командою проєкту LeМаршрутка вирушили на зйомки нових випусків у Харкові, Миколаєві та Херсоні.

Телеведуча згадує, знімати доводилося між тривогами, під час небезпеки команда завжди спускалися в укриття.

Зараз дивляться

– Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто… Якщо в Telegram-групах пишуть: “У Херсоні вибухи, будьте обережні”, то, щоб ви розуміли, там вибухи постійно. А найдивніше, що ти звикаєш до цього лише години за дві й перестаєш сіпатися. Сприймаєш як належне, – додає Нікітюк.