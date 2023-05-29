Режисер Алан Бадоєв висловився про артистів-зрадників. Зокрема йшлося про співачок Анну Асті та Ані Лорак, які є уродженками України, проте замовчують війну і працюють у РФ.

Бадоєв зізнався, Асті заборгувала йому кругленьку суму грошей – $30 тис. за підготовку до зйомок кліпу, однак вона навіть не зателефонувала, щоб повернути борг. Попри це, Алан каже, не хоче навіть тримати ці гроші в руках.

– Наскільки я не вірив, що почнеться війна… Ми готували наступного дня в Одесі зйомку. І коли це сталося, її наче вітром здуло, мені ніхто не подзвонив, вони перестали брати трубку. Вони навіть не подумали про те, що ми ж гроші витрачали, щось готували. І навіть просто по-людськи вона могла просто зателефонувати, – ділиться Бадоєв.

Ще в 2019 році режисер захищав Ані Лорак, проте вже зараз забирає свої слова назад. Крім того, він звернувся до зрадниці, зазначивши, що та дуже змінилася.