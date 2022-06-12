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Обязательно к прочтению: 5 книг на лето от Билла Гейтса

12 июня 2022, 10:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Билл Гейтс
Источник: Getty Images

Билл Гейтс составил список из 5 книг, которые нужно прочитать за лето. Традиционно, миллиардер выкладывает список в начале лета, и 2022 год не стал исключением.

В перечне изданий вошли книги, посвященные влиянию изменения климата, власти, полу и причинам поляризации в США.

В отличие от списка на лето прошлого года, Гейтс не стал сосредотачивать свое внимание на Covid-19, который продолжает влиять на мир и по сей день. 

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— Мне понравились все, и, надеюсь, вы тоже найдете для себя что-нибудь интересное. Это не очень похоже на то, что обычно читают на пляже, — пошутил Билл у себя в блоге.

В список вошли следующие книги:

  • Сила — Наоми Алдерман;
  • Почему мы поляризованы — Эзра Кляйн;
  • Шоссе Линкольна — Амор Тоулз;
  • Министерство будущего — Ким Стэнли Робинсон;
  • Как устроен этот мир — Вацлав Смил.

— Этим писателям удалось взять важную тему, и показать ее с интересной стороны, отчего сложность повествования не страдает. Все пять книг мне очень понравились, и, надеюсь, вы тоже найдете что-нибудь для себя, — добавил миллиардер.

Билл уверяет, что все книги очень легко читаются, и время за ними пролетит незаметно.

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