Билл Гейтс составил список из 5 книг, которые нужно прочитать за лето. Традиционно, миллиардер выкладывает список в начале лета, и 2022 год не стал исключением.

В перечне изданий вошли книги, посвященные влиянию изменения климата, власти, полу и причинам поляризации в США.

В отличие от списка на лето прошлого года, Гейтс не стал сосредотачивать свое внимание на Covid-19, который продолжает влиять на мир и по сей день.

Сейчас смотрят

— Мне понравились все, и, надеюсь, вы тоже найдете для себя что-нибудь интересное. Это не очень похоже на то, что обычно читают на пляже, — пошутил Билл у себя в блоге.

В список вошли следующие книги:

Сила — Наоми Алдерман;

Почему мы поляризованы — Эзра Кляйн;

Шоссе Линкольна — Амор Тоулз;

Министерство будущего — Ким Стэнли Робинсон;

Как устроен этот мир — Вацлав Смил.

— Этим писателям удалось взять важную тему, и показать ее с интересной стороны, отчего сложность повествования не страдает. Все пять книг мне очень понравились, и, надеюсь, вы тоже найдете что-нибудь для себя, — добавил миллиардер.

Билл уверяет, что все книги очень легко читаются, и время за ними пролетит незаметно.