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Обличчям Victoria’s Secret вперше стала модель із синдромом Дауна

17 Лютого 2022, 12:55
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Обличчям Victoria’s Secret вперше стала модель із синдромом Дауна

Вперше обличчям відомого бренду Victoria’s Secret стала модель із синдромом Дауна. Йдеться про Софію Джирау з Пуерто-Ріко.

Дівчина стала обличчям інклюзивної кампанії колекції Love Cloud. Загалом у ролику з’явилися 18 моделей. Колекція бренду Love Cloud позиціонується як зручна повсякденна білизна. Також там є моделі бюстгальтером для жінок, які перенесли мастектомію.

Рекламна компанія Love Cloud вже опублікована у Vogue.

– Я мріяла про це, я працювала над цим і сьогодні ця мрія збулася. Нарешті, я можу відкрити вам свій великий секрет. Я перша модель Victoria’s Secret із синдромом Дауна! Я мріяла потрапити до Vogue, і сьогодні ця мета здійснилася. Люди, мрійте по-великому. Всередині та зовні немає жодних обмежень! Дякую всім, хто мене привітав, я дуже щаслива, – наголосила Софія.

Перша слава до Софії Джирау прийшла у лютому 2020 року, коли вона дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку. Це був значний поштовх у її кар’єрі.

Зі свого боку, бренд Victoria’s Secret потроху вибирається з низки скандалів. Бренду довелося докласти чимало зусиль, щоб стати інклюзивнішим після звинувачень у дискримінації певних груп жінок.

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Фото: Sofía Jirau

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