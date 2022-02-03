Трансгендерна модель та зірка TikTok Еміра Діспейн, більш відома в мережі під ніком XOXOEMIRA, вперше стала обличчям популярного бренду нижньої білизни Victoria’s Secret.
Про співпрацю з брендом 25-річна модель повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала світлину в червоному мереживному корсетному боді Victoria’s Secret.
Свій образ Еміра доповнила яскравим макіяжем, зачіскою з розпущеним волоссям та аксесуарами.
– У дитинстві я завжди мріяла бути частиною компанії Victoria’s Secret – це велика честь для мене, – написала зірка.
Також у соціальній мережі TikTok Еміра оприлюднила ролик до Дня святого Валентина, який зняла в рамках співпраці з Victoria’s Secret.
У відео модель показує, як вдало провести 14 лютого, якщо у вас немає другої половинки.
@xoxoemira Valentine’s Day SINGLE Girl Edition ???????????? with @Victoria’s Secret ❤️ The best love is self love! #vsfeelthelove #vspartner ♬ Hrs and Hrs – Muni Long
Еміра народилася в Дубаї, виросла в Далласі, а зараз живе у Нью-Йорку. У соціальних мережах вона розповідає підписникам про моду, догляд за собою, побачення, дружбу та загалом ділиться подробицями свого життя.
В Instagram модель часто публікує відверті знімки з відпочинку та подорожей. Минулого року Діспейн також співпрацювала з такими відомими брендами як Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills та Fenty Skin.
Нагадаємо, що у серпні 2019 року Victoria’s Secret вперше уклали контракт з трансгендерною моделлю. Нею стала Валентина Сампайо.
Роком раніше директор з маркетингу фірми Ед Разек зазнав різкої критики після того, як заявив, що трансгендерні моделі не повинні брати участь у показах бренду, однак через деякий час йому довелося вибачитися і переглянути погляди компанії.