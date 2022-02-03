Трансгендерна модель та зірка TikTok Еміра Діспейн, більш відома в мережі під ніком XOXOEMIRA, вперше стала обличчям популярного бренду нижньої білизни Victoria’s Secret.

Про співпрацю з брендом 25-річна модель повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала світлину в червоному мереживному корсетному боді Victoria’s Secret.

Свій образ Еміра доповнила яскравим макіяжем, зачіскою з розпущеним волоссям та аксесуарами.

– У дитинстві я завжди мріяла бути частиною компанії Victoria’s Secret – це велика честь для мене, – написала зірка.

Також у соціальній мережі TikTok Еміра оприлюднила ролик до Дня святого Валентина, який зняла в рамках співпраці з Victoria’s Secret.

У відео модель показує, як вдало провести 14 лютого, якщо у вас немає другої половинки.

Еміра народилася в Дубаї, виросла в Далласі, а зараз живе у Нью-Йорку. У соціальних мережах вона розповідає підписникам про моду, догляд за собою, побачення, дружбу та загалом ділиться подробицями свого життя.

В Instagram модель часто публікує відверті знімки з відпочинку та подорожей. Минулого року Діспейн також співпрацювала з такими відомими брендами як Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills та Fenty Skin.