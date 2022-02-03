Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відео Персони

Темношкіра модель-трансгендер вперше стала обличчям Victoria’s Secret

3 Лютого 2022, 14:21
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Еміра Діспейн

Трансгендерна модель та зірка TikTok Еміра Діспейн, більш відома в мережі під ніком XOXOEMIRA, вперше стала обличчям популярного бренду нижньої білизни Victoria’s Secret.

Про співпрацю з брендом 25-річна модель повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала світлину в червоному мереживному корсетному боді Victoria’s Secret.

Свій образ Еміра доповнила яскравим макіяжем, зачіскою з розпущеним волоссям та аксесуарами.

– У дитинстві я завжди мріяла бути частиною компанії Victoria’s Secret – це велика честь для мене, – написала зірка.

Також у соціальній мережі TikTok Еміра оприлюднила ролик до Дня святого Валентина, який зняла в рамках співпраці з Victoria’s Secret.

У відео модель показує, як вдало провести 14 лютого, якщо у вас немає другої половинки.

@xoxoemira Valentine’s Day SINGLE Girl Edition ???????????? with @Victoria’s Secret ❤️ The best love is self love! #vsfeelthelove #vspartner ♬ Hrs and Hrs – Muni Long

Еміра народилася в Дубаї, виросла в Далласі, а зараз живе у Нью-Йорку. У соціальних мережах вона розповідає підписникам про моду, догляд за собою, побачення, дружбу та загалом ділиться подробицями свого життя.

В Instagram модель часто публікує відверті знімки з відпочинку та подорожей. Минулого року Діспейн також співпрацювала з такими відомими брендами як Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills та Fenty Skin.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року Victoria’s Secret вперше уклали контракт з трансгендерною моделлю. Нею стала Валентина Сампайо.

Роком раніше директор з маркетингу фірми Ед Разек зазнав різкої критики після того, як заявив, що трансгендерні моделі не повинні брати участь у показах бренду, однак через деякий час йому довелося вибачитися і переглянути погляди компанії.

Читайте також:
Темношкіра модель-трансгендер вперше стала обличчям Victoria’s SecretТепер без “ангелів”. Чому Victoria’s Secret відмовилась від моделей із крилами

Теги
Victoria’s Secret , Модель , Трансгендер
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь