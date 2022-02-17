Лицом Victoria’s Secret впервые стала модель с синдромом Дауна

Впервые лицом известного бренда Victoria’s Secret стала модель с синдромом Дауна. Речь идет о Софии Джирау из Пуэрто-Рико.

Девушка стала лицом инклюзивной кампании коллекции Love Cloud. Всего в ролике появились 18 моделей. Коллекция бренда Love Cloud позиционируется, как удобное повседневное белье. Также там есть модели бюстгальтером для женщин, перенесших мастэктомию.

Рекламная компания Love Cloud уже опубликована в Vogue.

— Я мечтала об этом, я работала над этим, и сегодня эта мечта сбылась. Наконец-то я могу открыть вам свой большой секрет. Я первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна! Я мечтала попасть в Vogue, и сегодня эта цель осуществилась. Люди, мечтайте по-крупному. Внутри и снаружи нет никаких ограничений! Спасибо всем, кто меня поздравил, я очень счастлива, — отметила София.

Первая слава к Софии Джирау пришла в феврале 2020 года, когда она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Это был значительный толчок в ее карьере.

Со своей стороны, бренд Victoria’s Secret понемногу выбирается с череды скандалов. Бренду пришлось приложить немало усилия, чтобы стать более инклюзивным после обвинений в дискриминации определенных групп женщин.

Фото: Sofía Jirau