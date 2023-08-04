У багатьох із нас у гардеробі є поличка або коробка з речами, що вийшли з активного користування. Їх шкода викинути, адже “а раптом знадобляться або знову повернуться в моду”. Однак найчастіше вони так і продовжують лежати, займаючи місце.

Також деякі старанно намагаються дати таким речам гардероба другий шанс, періодично одягаючи їх. Дизайнер Андре Тан вирішив розставити крапки над і, назвавши неактуальні речі 2023, які старять.

Трикотажні кофтинки – роковухи, футболочки в грецьких мотивах і синтетичні футболки з рукавчиком кутюр’є радить викинути.

Блузки в стилі жабо, кажани, нестримні трояндочки – все це в сміття. На заміну цьому придбайте собі кілька класичних сорочок.

Пришиті баски-спідниці теж уже давно неактуальні, а тому приберіть їх зі свого гардероба.

Спідниця-олівець з баскою, а якщо ще й під щільні колготки – це комбо.

– Дівчата, терміново це прибираємо й обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин, – зазначив Андре Тан.

Обтислим джинсам все також багато хто віддає перевагу, на них хрест кутюр’є не ставить, адже все залежить від моделі.

– Будь ласка, ніяких потертостей і, звісно ж, розрізів на колінах… Базові Mom або прямі джинси, штани набагато зручніші й актуальніші, – наголосив дизайнер.

Футболки з крикливими малюнками – котами, левами, коронами тощо. Такий одяг Андре Тан рекомендує залишити для дому, якщо не можете з ним розпрощатися. Краще віддати перевагу базовим футболкам із елегантними принтами або маленькими малюнками.

– Дорогі, ви всі прекрасні. Прошу, не псуйте себе і не додавайте собі кілька зайвих років цими речами. Зараз є стільки стильних альтернатив. Нагадую, смак розвивається. Якщо ви не вмієте створювати суперобрази зараз, то й не потрібно, все прийде з часом. Почніть з ревізії гардероба, – підсумував Андре Тан.

Своєю чергою зазначимо, що зараз є безліч людей, які потребують будь-яких речей, а тому якщо ви готові з ними розлучитися – віддайте на благодійність.