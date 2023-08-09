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Низкая посадка и пэчворк: Андре Тан показал модные джинсы 2023

9 августа 2023, 11:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Модные джинсы 2023
Источник: Pexels

Хорошие джинсы — надежная инвестиция, считает дизайнер Андре Тан. Этот предмет гардероба должен быть у каждой модницы, ведь он — лучший помощник в создании стильного образа и с ними всегда есть возможность легко менять луки.

Однако актуальным моделям свойственно меняться, а потому Андре Тан назвал модные джинсы 2023.

Джинсы с низкой посадкой. Еще недавно эта модель считалась устаревшей, но сейчас — снова в тренде.

— Не бойтесь низкой посадки, она очень круто смотрится при правильном комбинировании вещей, — подчеркнул дизайнер.

Джинсы с прямыми штанинами — беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель. Это уже неизменная классика, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе.

Мешковатые джинсы. Эта модель не является новым трендом, однако остается фаворитом будущего сезона. Это могут быть карго, палаццо, moms. Выбор большой.

Пэчворк. Джинсы в стиле “деним на деним” получили новую жизнь благодаря популярности экологических тенденций.

— Многие бренды пытаются использовать неиспользованные ткани и старые изделия для создания новых вещей. Это действительно отличное решение! Мне очень импонирует этот тренд, — говорит Андре Тан.

Цветные джинсы — ярко, интересно и на 100% разнообразят образы. Внимание стоит обращать не только на традиционные оттенки — голубые, синие, серые.

— Помните, правильные джинсы — это те, что подходят именно вам! Обращайте внимание на то, насколько вы в них удобно себя чувствуете. Но не забывайте также и об актуальности моделей, — подытожил дизайнер.

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