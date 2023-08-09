Хорошие джинсы — надежная инвестиция, считает дизайнер Андре Тан. Этот предмет гардероба должен быть у каждой модницы, ведь он — лучший помощник в создании стильного образа и с ними всегда есть возможность легко менять луки.
Однако актуальным моделям свойственно меняться, а потому Андре Тан назвал модные джинсы 2023.
Джинсы с низкой посадкой. Еще недавно эта модель считалась устаревшей, но сейчас — снова в тренде.
— Не бойтесь низкой посадки, она очень круто смотрится при правильном комбинировании вещей, — подчеркнул дизайнер.
Джинсы с прямыми штанинами — беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель. Это уже неизменная классика, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе.
Мешковатые джинсы. Эта модель не является новым трендом, однако остается фаворитом будущего сезона. Это могут быть карго, палаццо, moms. Выбор большой.
Пэчворк. Джинсы в стиле “деним на деним” получили новую жизнь благодаря популярности экологических тенденций.
— Многие бренды пытаются использовать неиспользованные ткани и старые изделия для создания новых вещей. Это действительно отличное решение! Мне очень импонирует этот тренд, — говорит Андре Тан.
Цветные джинсы — ярко, интересно и на 100% разнообразят образы. Внимание стоит обращать не только на традиционные оттенки — голубые, синие, серые.
— Помните, правильные джинсы — это те, что подходят именно вам! Обращайте внимание на то, насколько вы в них удобно себя чувствуете. Но не забывайте также и об актуальности моделей, — подытожил дизайнер.