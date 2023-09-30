Підозрюваного Двейна Кіта “Кіфа Ді” Девіса звинуватили у вбивстві культового репера Тупака Шакура 27-річної давнини. Його зарештували й назвали організатором змови з метою вбивства Шакура. Згідно з матеріалами справи, це була помста Девіса за напад на його племінника Орландо Андерсона.

Досі 60-річний обвинувачуваний проходив свідком у справі. Він казав, що був в автомобілі, з якого стріляли в репера. На пресконференції шериф поліції Лас-Вегаса Кевін МакМахілл заявив, що розслідування гучного вбивства почалося в ніч на 7 вересня 1996 року і ще триває.

Нові подробиці справи

За словами поліцейського Джейсона Йоханссона, Двейн Девіс був навідником групи людей, що скоїли злочин, та саме він розробив план вбивства. Всі інші особи, пов’язані з цим злочином, мертві, включно з Андерсоном, який заперечував свою причетність до вбивства Тупака Шакура.

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Йоханссон додав, що вбивство було відплатою після конфлікту між двома бандами. Він розповів, що Девіс купив зброю та сів в автівку, де перебував його племінник Орландо Андерсон разом із Терренсом Брауном та Діандре Смітом.

– Девіс дістав пістолет, який він придбав, і дав його пасажирам на задньому сидінні автомобіля, – зазначив Джейсон Йоханссон.

У копії обвинувального висновку вказано, що Андерсон і Сміт обидва були на задньому сидінні, але не вказано, хто саме натиснув на спусковий гачок.

Вбивство Тупака Шакура у 1996 році

Шакура застрелили, коли він виходив з боксерського матчу на бульварі Лас-Вегас-Стріп. Його передчасна смерть – реперу було лише 25 років – стала предметом конспірологічних теорій і розслідування, що тривало десятиліттями. Реанімували справу у 2018 році. За словами Йоханссона, зізнання самого Девіса у скоєнні злочину стало вирішальною частиною розслідування.

Кар’єра Шакура була короткою, але надзвичайно впливовою, репер залишив велику спадщину в музиці, стилі та культурі.

Тупак Шакур випустив 11 платинових альбомів: чотири протягом своєї п’ятирічної кар’єри, ще сім вийшли посмертно. Його твори сповнені соціального контексту та зачіпають теми расової нерівності, бідності й бандитизму.