Подозреваемого Дуэйна Кита “Кифа Ди” Дэвиса обвинили в убийстве культового рэпера Тупака Шакура 27-летней давности. Его арестовали и назвали организатором заговора с целью убийства Шакура. Согласно материалам дела, это была месть Дэвиса за нападение на его племянника Орландо Андерсона.

До этого 60-летний обвиняемый проходил свидетелем по делу. Он говорил, что был в автомобиле, из которого стреляли в рэпера. На пресс-конференции шериф полиции Лас-Вегаса Кевин МакМахилл заявил, что расследование громкого убийства началось в ночь на 7 сентября 1996 года и еще продолжается.

Новые подробности дела

По словам полицейского Джейсона Йоханссона, Дуэйн Дэвис был наводчиком группы людей, совершивших преступление, и именно он разработал план убийства. Все остальные лица, связанные с этим преступлением, мертвы, включая Андерсона, который отрицал свою причастность к убийству Тупака Шакура.

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Йоханссон добавил, что убийство было возмездием после конфликта между двумя бандами. Он рассказал, что Дэвис купил оружие и сел в машину, где находился его племянник Орландо Андерсон вместе с Терренсом Брауном и Диандре Смитом.

— Дэвис достал пистолет, который он приобрел, и дал его пассажирам на заднем сиденье автомобиля, — отметил Джейсон Йоханссон.

В копии обвинительного заключения указано, что Андерсон и Смит оба были на заднем сиденье, но не указано, кто именно нажал на спусковой крючок.

Убийство Тупака Шакура в 1996 году

Шакура застрелили, когда он выходил с боксерского матча на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Его преждевременная смерть — рэперу было всего 25 лет — стала предметом конспирологических теорий и расследования, которое длилось десятилетиями. Реанимировали дело в 2018 году. По словам Йоханссона, признание самого Дэвиса в совершении преступления стало решающей частью расследования.

Карьера Шакура была короткой, но чрезвычайно влиятельной, рэпер оставил большое наследие в музыке, стиле и культуре.

Тупак Шакур выпустил 11 платиновых альбомов: четыре в течение своей пятилетней карьеры, еще семь вышли посмертно. Его произведения полны социального контекста и затрагивают темы расового неравенства, бедности и бандитизма.