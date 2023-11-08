Народне гумористичне шоу Розсміши коміка повертається. Програма відтепер виходитиме на Новому каналі. Ефір заплановано на весну. Кастинги вже розпочато. Знімає проєкт Студія Квартал 95. Формат залишиться незмінним – два коміки, 60 секунд і жарти. Однією з тих, кого доведеться смішити буде телеведуча Леся Нікітюк.

Як потрапити на кастинг Розсміши коміка

Для цього потрібно надіслати коротке відео з вашим виступом на пошту r.komik95@gmail.com. Ролик має тривати не більше двох хвилин. Мова відео – українська. За матеріал можете брати, що завгодно, аби це було смішно та дотепно.

Правила шоу Розсміши коміка

Взяти участь в проєкті можна соло, дуетом чи навіть тріо. Формат гумору – вільний. Це можуть бути стендап, набір приготованих жартів, гумористичні скетчі чи імпровізація. Виступи учасників проходять у п’ять етапів по 60 секунд.

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Претендент на приз може в будь-який момент відмовитися від подальшої боротьби та забрати поточний виграш. Головна умова для цього – розсмішити коміка. Тим, хто подужає дійти до фіналу, дістанеться 50 тис. грн. Утім, якщо в останньому раунді коміки залишаться байдужими, учасник піде з шоу ні з чим.

Кого треба буде смішити

Вже точно відомо, що серед коміків, за усмішку яких доведеться боротися, буде зірка Нового каналу Леся Нікітюк. Цей проєкт для неї практично рідний.

– Свого часу цей проєкт став моєю путівкою в життя. Я брала участь у ньому чотири рази, і досі пам’ятаю всі жарти, – поділилася ведуча.

Вона пригадала, що колись грала в КВК та підтягувала на кастинг усіх колег по гумору.

– Ми тоді вже десь років п’ять вели свою діяльність, тож і пішли на кастинг та пройшли його. Виступили, заробили 20 тис. грн, наступного разу 50. А через вісім років прийшли ще раз і заробили гроші, які передали в Хмельницький, у дитячу лікарню, – розповіла Леся Нікітюк.

Ведуча сподівається, що новий сезон Розсміши коміка відкриє нові обличчя в світі українського гумору.