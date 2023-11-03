6 випуск розважального шоу Хто зверху вийшов на Новому каналі 2 листопада. В ігровому протистоянні жінок і чоловіків цього разу зійшлися Слава Дьомін, Ivan Navi, Володимир Остапчук, Олександра Заріцька, Анастасія Оруджева та Олександра Машлятіна.

Як пройшов 6 випуск Хто зверху 12 сезон – фоторепортаж

Одразу ж у першому раунді Руки-ноги стало спекотно. Почалася перепалка між учасниками, сміх до сліз, танці, емоцій була ціла палітра. Врешті хлопцям і дівчатам вдалося скласти однакову кількість слів – по п’ять. Тож у студії оголосили Дивоглядки.

Передивитись одне одного намагалися Олександра Заріцька та Ivan Navi. Довго не кліпати солістці гурту Kazka не вдалося. Тож перемога в цьому раунді – на чоловічому боці.

Зараз дивляться

Раунд По губах промайнув на одному диханні. І теж вже майже закінчився нічиєю. Та буквально за п’ять секунд до фінального сигналу хлопцям вдалося відгадати аж два слова. Тож у студії Хто зверху знову лунали вигуки: Му-жи-ки!

Такого не було в жодному сезоні: Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк встановили рекорд на Хто зверху / 2 зображення

Щоб перемогти в музичному конкурсі 5 слів, по-перше, треба знати українські та закордонні хіти. По-друге, мати везіння. Знову нічия і Дивоглядки!

– У цьому випуску в нас склалася дуже цікава ситуація. Команди отримували бал за невідкрите слово. І вийшло так, що і дівчата, і хлопці заробили по шість балів, – сказав після раунду пан Суддя.

Такого не було в жодному сезоні: Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк встановили рекорд на Хто зверху / 2 зображення

Врешті історія повторилася. Івану знову вдалось “передивитися” Сашу. Перемога – на блакитній половині студії шоу.

Хто я? – раунд, якого зазвичай найбільше бояться учасники проєкту Хто зверху. У шостому випуску в двобій вступили Слава Дьомін і Настя Оруджева. Представнику чоловічої команди не вдалося відгадати образ артистки Alyona Alyona, в який він перевтілився. А ось письменника Сергія Жадана, яким стала під час конкурсу учасниця жіночої команди, вона відгадала лише за 22 секунди. Перемога дівчат!

На час п’ятого раунду студія шоу перетворилася на імпровізований РАЦС. Обмін ролями підкинув такі завдання: чоловікам потрібно було в пишних сукнях пройти смугу перешкод і не забруднити їх, а дівчата мали пройти смугу перешкод, не впустивши манекен, який імітував наречену. Із завданням краще впоралася жіноча команда.

Такого не було в жодному сезоні: Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк встановили рекорд на Хто зверху / 2 зображення

У раунді Правда/брехня зірки розповідають невідомі факти або цікаві історії з власного життя. У цьому випуску стало відомо, що Богдан Шелудяк перепливав Дніпро на каяках, Вова Остапчук ніколи не був у Росії, Олександра Машлятіна цілувалася з Олександром Педаном. А Настя Оруджева розповіла, як їй у рот чхнула миша.

– Якось я на зйомках взяла в руки маленьку мишку і пішла всім показувати: “Дивіться, яка мишка, дивіться, яка мишка!” Потім Саша Машлятіна каже: “Настю, відкрий рота, вона прикольно туди залізе”. Я це зробила, а мишка “пчих” – і все, – розповіла гумористка.

Сьомий раунд Скляна дошка завершився перемогою дівчат. Саші Машлятіній вдалось обіграти Володимира Остапчука.

Такого не було в жодному сезоні: Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк встановили рекорд на Хто зверху / 2 зображення

А в фіналі знову була нічия! Третя за цей випуск. Тож знову оголосили гру Дивоглядки. І цього разу відповідальність за перемогу в цілому випуску вирішили взяти капітани команд. Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк встановили рекорд шоу. Їм вдалося не кліпати більше трьох хвилин.

– Такого не було в жодному сезоні Хто зверху! – констатував Олександр Педан.

Та все ж таки витривалішою виявилася капітанка жіночої команди. Перемога дівчат у цій грі!