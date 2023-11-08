Народное юмористическое шоу Рассмеши комика возвращается. Программа отныне будет выходить на Новом канале. Эфир запланирован на весну. Кастинги уже начались. Снимает проект Студия Квартал 95. Формат останется неизменным — два комика, 60 секунд и шутки. Одной из тех, кого придется смешить будет телеведущая Леся Никитюк.

Как попасть на кастинг Рассмеши комика

Для этого нужно прислать короткое видео с вашим выступлением на почту r.komik95@gmail.com. Ролик должен длиться не более двух минут. Язык видео — украинский. За материал можете брать, что угодно, лишь бы это было смешно и остроумно.

Правила шоу Рассмеши комика

Принять участие в проекте можно соло, дуэтом или даже трио. Формат юмора — свободный. Это могут быть стендап, набор приготовленных шуток, юмористические скетчи или импровизация. Выступления участников проходят в пять этапов по 60 секунд.

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Претендент на приз может в любой момент отказаться от дальнейшей борьбы и забрать текущий выигрыш. Главное условие для этого — рассмешить комика. Тем, кто осилит дойти до финала, достанется 50 тыс. грн. Впрочем, если в последнем раунде комики останутся равнодушными, участник уйдет из шоу ни с чем.

Кого надо будет смешить

Уже точно известно, что среди комиков, за улыбку которых придется бороться, будет звезда Нового канала Леся Никитюк. Этот проект для нее практически родной.

— В свое время этот проект стал моей путевкой в жизнь. Я участвовала в нем четыре раза, и до сих пор помню все шутки, — поделилась ведущая.

Она вспомнила, что когда-то играла в КВН и подтягивала на кастинг всех коллег по юмору.

— Мы тогда уже где-то лет пять вели свою деятельность, поэтому и пошли на кастинг и прошли его. Выступили, заработали 20 тыс. грн, в следующий раз 50. А через восемь лет пришли еще раз и заработали деньги, которые передали в Хмельницкий, в детскую больницу, — рассказала Леся Никитюк.

Ведущая надеется, что новый сезон Рассмеши комика откроет новые лица в мире украинского юмора.