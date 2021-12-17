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Новогодняя версия Зажигать: Monatik презентовал праздничный клип

17 декабря 2021, 12:26
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Новогодняя версия Зажигать: Monatik презентовал праздничный клип

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал новогоднюю версию своего главного хита 2021 года Зажигать.

Доброй традицией артиста стало то, что в преддверии новогодних и рождественских праздников ежегодно он выпускает special-версии на свой хит года.

— Традиционно ежегодно возникает огромное желание радовать вас новогодними интерпретациями, полюбившихся песен. Этот год прошел у нас под лозунгом JOMO, призывая Зажигать, а не прожигать эту жизнь, — написал Дмитрий в Instagram.

Представленный видеоролик погружает зрителей в праздничную атмосферу — танцы с друзьями, мишура, огни, елка, салюты. В клипе также приняла участие жена Дмитрия Ирина.

Поклонники оценили праздничную работу Монатика, отметив, что песня зазвучала по новому, а клип получился атмосферным.

  • Невероятное видео! Какая атмосфера! Как заморочились и до деталей проработали все.
  • Песня зазвучала по новому! Классная работа!
  • Спасибо за новогодний подарок!
  • Оригинал трека не очень зашел, а эта версия намного лучше звучит.
  • Восхищен креативом Димы, каждый раз удивляешь и у тебя получается.
  • Зарядился новогодним настроением!
  • Это потрясающе. — Пишут пользователи сети.

В прошлом году Дмитрий презентовал новогоднюю версию хита РитмоLOVE.

Оригинальную версию Зажигать Monatik презентовал в июле 2021 года. Первые строки песни к Дмитрию пришли на Кубе, а на написание музыки вдохновил бразильский ритм.

Певец отметил, что идея песни родилась в связи с постоянным пребыванием на карантине и сидением в интернете. В сюжет видеоработы заложена идея о том, что абсолютно каждый человек, где бы он ни был, должен зажигать, наслаждаться, кайфовать, а не просто прожигать жизнь.

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Теги
Дмитрий Монатик , Новый клип , Прем’єра
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