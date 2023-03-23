На українське телебачення повертається ранкова програма Ранок у великому місті, яка раніше виходила на телеканалі ICTV. Тепер її транслюватимуть ICTV2, СТБ і Новий канал. Прем’єра відбудеться 28 березня.

Медіагрупа Starlight Media вирішила обʼєднати найрейтинговіші канали країни, щоб спільними зусиллями підтримувати і заряджати у складний час глядачів та разом зустрічати ранок серед своїх.

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Ведучими програми Ранок у великому місті стануть зірки ICTV, СТБ та Нового каналу – Юлія Зорій, Григорій Решетнік, Надія Матвєєва, Роман Міщеряков, Сергій Лиховида та Григорій Герман.

– Ми обʼєдналися з іншими каналами нашої групи СТБ та Новим каналом для того, щоб цей ранок був дійсно у великому місті. Наші канали мають різнопланові аудиторії і охоплюють глядачів різного віку по всій країні. Зараз ми переконалися у силі єднання, тому задля перемоги обʼєднались і наші редакційні команди холдингу, – розповідає виконавчий продюсер Ранку у великому місті Дмитро Слободян.

За словами Юлії Зорій, ведучі розповідатимуть різні історії українців – які живуть у окупації, під обстрілами та звуки сирен в Україні, які вимушено виїхали за кордон і намагаються там облаштуватися.

– Ми розкажемо, з якими складнощами вони стикаються, порадимо, як краще вирішувати певні виклики. У нас буде спеціальна рубрика, де ми з психологами розбиратимемо запити глядачів і допомагатимемо справлятися зі стресом. Ми будемо на звʼязку з глядачами і підтримуватиме їх, бо разом краще і разом ми сила, – каже ведуча.

Окрім психологічної і емоційної підтримки, ведучі проливатимуть світло на найрізноманітніші теми – від новітніх технологій, культури до історій з життя українських та світових зірок.

У програмі показуватимуть глядачам, чим живе світ і наша країна. Серед усього особливу увагу програма приділятиме темі здоров’я і розповідатиме про оздоровчі практики, сучасні тенденції здорового способу життя та дієві методи фізичного і емоційного відновлення.

Разом із експертами ведучі говоритимуть, як в умовах війни кожен із нас зможе подолати наслідки стресу, справитися з тривожністю, емоційним вигоранням, занепадом сил і відновити здоров’я.

Програма виходитиме з вівторка по п’ятницю – з 7:00 до 8:00 в ефірі телеканалів ICTV2, СТБ та Нового каналу.