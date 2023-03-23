На украинское телевидение возвращается утренняя программа Утро в большом городе, которая ранее выходила на телеканале ICTV. Теперь ее будут транслировать ICTV2, СТБ и Новый канал. Премьера состоится 28 марта.

Медиагруппа Starlight Media решила объединить самые рейтинговые каналы страны, чтобы совместными усилиями поддерживать и заряжать в сложное время зрителей и вместе встречать утро среди своих.

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Ведущими программы Утро в большом городе станут звезды ICTV, СТБ и Нового канала — Юлия Зорий, Григорий Решетник, Надежда Матвеева, Роман Мищеряков, Сергей Лиховида и Григорий Герман.

— Мы объединились с другими каналами нашей группы СТБ и Новым каналом для того, чтобы это утро было действительно в большом городе. Наши каналы имеют разноплановые аудитории и охватывают зрителей всех возрастов по всей стране. Сейчас мы убедились в силе единения, поэтому ради победы объединились и наши редакционные команды холдинга, — рассказывает исполнительный продюсер Утра в большом городе Дмитрий Слободян.

По словам Юлии Зорий, ведущие будут рассказывать разные истории украинцев — которые живут в оккупации, под обстрелами и звуки сирен в Украине, которые вынужденно выехали за границу и пытаются там обосноваться.

— Мы расскажем, с какими сложностями они сталкиваются, посоветуем, как лучше решать определенные вызовы. У нас будет специальная рубрика, где мы с психологами будем разбирать запросы зрителей и помогать справляться со стрессом. Мы будем на связи со зрителями и будем поддерживать их, поскольку вместе лучше и вместе мы сила, — говорит ведущая.

Кроме психологической и эмоциональной поддержки, ведущие будут проливать свет на самые разные темы — от новейших технологий, культуры до историй из жизни украинских и мировых звезд.

В программе будут показывать зрителям, чем живет мир и наша страна. Среди всего особое внимание программа будет уделять теме здоровья и рассказывать об оздоровительных практиках, современных тенденциях здорового образа жизни и действенных методах физического и эмоционального восстановления.

Вместе с экспертами ведущие будут говорить, как в условиях войны каждый из нас сможет преодолеть последствия стресса, справиться с тревожностью, эмоциональным выгоранием, упадком сил и восстановить здоровье.

Программа будет выходить со вторника по пятницу — с 7:00 до 8:00 в эфире телеканалов ICTV2, СТБ и Нового канала.