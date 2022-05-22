У Дніпрі стартувала серія благодійних концертів на підтримку української армії.

Організували фестиваль БезВіз Фонд Культурна столиця спільно з українськими виконавцями.

Відкрив концерт на станції дніпровського метрополітену гурт Друга Ріка.

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Свої найвідоміші хіти гурт виконав у метро, аби назбирати €18 тис. на карету швидкої допомоги для місцевої бригади тероборони.

Майже всю необхідну суму вдалося зібрати всього за кілька днів після анонсу про старт проєкту.

Організатори фестивалю спільно з українськими виконавцями мають намір проводити такі концерти й надалі.

Щоб назбирати гроші для армії: гурт Друга Ріка виступив у метро Дніпра / 11 зображень

Приєднатися до допомоги та задонатити кошти можна за номерами рахунків для пожертв:

Установа банку – ПриватБанк

МФО банку – 305299

Отримувач платежу – Гефтер Вадим Якович

IBAN – UA183052990000026200901708475

Рахунок отримувача – 26200901708475

Валюта картки – UAH

РНОКПП отримувача – 2417713377