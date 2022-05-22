Щоб назбирати гроші для армії: гурт Друга Ріка виступив у метро Дніпра

У Дніпрі стартувала серія благодійних концертів на підтримку української армії.
Організували фестиваль БезВіз Фонд Культурна столиця спільно з українськими виконавцями.
Відкрив концерт на станції дніпровського метрополітену гурт Друга Ріка.
Свої найвідоміші хіти гурт виконав у метро, аби назбирати €18 тис. на карету швидкої допомоги для місцевої бригади тероборони.
Майже всю необхідну суму вдалося зібрати всього за кілька днів після анонсу про старт проєкту.
Організатори фестивалю спільно з українськими виконавцями мають намір проводити такі концерти й надалі.
Приєднатися до допомоги та задонатити кошти можна за номерами рахунків для пожертв:
Установа банку – ПриватБанк
МФО банку – 305299
Отримувач платежу – Гефтер Вадим Якович
IBAN – UA183052990000026200901708475
Рахунок отримувача – 26200901708475
Валюта картки – UAH
РНОКПП отримувача – 2417713377