Группа Друга ріка завершила первую часть своего благотворительного тура Хто, якщо не ми? Благодаря концертам участникам коллектива удалось собрать немалую сумму, за которую они приобрели для ВСУ два автомобиля и разнообразную необходимую амуницию.
Лидер группы Валерий Харчишин сказал, что они начинают втору часть тура. Их цель — собрать €30 тыс. для того, чтобы приобрести два беспилотника, автобус и тактическую амуницию для батальона спецназа.
Первые концерты второго тура пройдут в Украине, далее — Франция и Польша.
График концертов:
- 3 июня — Винница;
- 4 июня — Тернополь;
- 5 июня — Львов;
- 10 июня — Париж;
- 14 июня — Вроцлав;
- 19 июня — Гданьск;
- 20 июня — Лодзь;
- 21 июня — Варшава.
Также музыканты примут участие в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце (Франция) — 12 июня, и 17 июня – в марафоне Ночь культуры в Вильнюсе (Литва).
К сбору средств можно присоединиться по следующим реквизитам:
- Учреждение банка — ПриватБанк
- МФО банка — 305299
- Получатель платежа — Лучкин Владимир Юревич
- IBAN — UA213052990000026203893340711
- Счет получателя — 26203893340711
- Валюта карты — грн
- РНОКПП получателя — 2596502196
- PayPal: lukaua@yahoo.com
- Номер карты ПриватБанк: 5363542013946513
- Номер карты Монобанк: 5375411413432829