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Новая цель — €30 тыс.: Друга ріка приобрели для военных два авто и амуницию

2 июня 2022, 14:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Новая цель — €30 тыс.: Друга ріка приобрели для военных два авто и амуницию

Группа Друга ріка завершила первую часть своего благотворительного тура Хто, якщо не ми? Благодаря концертам участникам коллектива удалось собрать немалую сумму, за которую они приобрели для ВСУ два автомобиля и разнообразную необходимую амуницию.

Лидер группы Валерий Харчишин сказал, что они начинают втору часть тура. Их цель — собрать €30 тыс. для того, чтобы приобрести два беспилотника, автобус и тактическую амуницию для батальона спецназа.

Первые концерты второго тура пройдут в Украине, далее — Франция и Польша.

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График концертов:

  • 3 июня — Винница;
  • 4 июня — Тернополь;
  • 5 июня — Львов;
  • 10 июня — Париж;
  • 14 июня — Вроцлав;
  • 19 июня — Гданьск;
  • 20 июня — Лодзь;
  • 21 июня — Варшава.

Также музыканты примут участие в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце (Франция) — 12 июня, и 17 июня – в марафоне Ночь культуры в Вильнюсе (Литва).

К сбору средств можно присоединиться по следующим реквизитам:

  • Учреждение банка — ПриватБанк
  • МФО банка — 305299
  • Получатель платежа — Лучкин Владимир Юревич
  • IBAN — UA213052990000026203893340711
  • Счет получателя — 26203893340711
  • Валюта карты — грн
  • РНОКПП получателя — 2596502196
  •  PayPal: lukaua@yahoo.com
  • Номер карты ПриватБанк: 5363542013946513
  • Номер карты Монобанк: 5375411413432829
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Теги
Благотворительность, Друга ріка
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