Группа Друга ріка завершила первую часть своего благотворительного тура Хто, якщо не ми? Благодаря концертам участникам коллектива удалось собрать немалую сумму, за которую они приобрели для ВСУ два автомобиля и разнообразную необходимую амуницию.

Лидер группы Валерий Харчишин сказал, что они начинают втору часть тура. Их цель — собрать €30 тыс. для того, чтобы приобрести два беспилотника, автобус и тактическую амуницию для батальона спецназа.

Первые концерты второго тура пройдут в Украине, далее — Франция и Польша.

Сейчас смотрят

График концертов:

3 июня — Винница;

4 июня — Тернополь;

5 июня — Львов;

10 июня — Париж;

14 июня — Вроцлав;

19 июня — Гданьск;

20 июня — Лодзь;

21 июня — Варшава.

Также музыканты примут участие в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце (Франция) — 12 июня, и 17 июня – в марафоне Ночь культуры в Вильнюсе (Литва).

К сбору средств можно присоединиться по следующим реквизитам: