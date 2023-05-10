Если вы часто задумываетесь, какую книгу выбрать, обратите внимание на украинскую литературу, советует Вадим Карпьяк. Ведущий Свободы слова на ICTV и марафона Єдині новини, член жюри конкурса Книга года BBC в этом месяце выбрал для себя книгу Самое длинное путешествие украинской писательницы Оксаны Забужко.

О чем Самое длинное путешествие? Это развернутое эссе об истоках сегодняшней российско-украинской войны, где автор ищет ответы об источниках силы украинцев. Оксана Забужко объясняет почему “small” Украина, не ведет себя как жертва, а бесстрашно бьется с империей, и почему обязательно победит.

Забужко мастерски проводит путем от вечера 23 февраля до лет Гетманщины, объяснив, почему враг уже 300 лет не дает покоя Украине. Но в конце концов проигрывает, потому что “сила роста, любви и свободы — на нашей стороне”.

Как признался телеведущий, украинские авторы всегда в его книжном обиходе. Он постоянно читает новые романы украинских авторов, но и часто перечитывает классику. Вадим — сторонник вдумчивого чтения, поэтому любит снова открывать уже прочитанные произведения.