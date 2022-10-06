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Нобелівську премію з літератури отримала Анні Ерно

6 Жовтня 2022, 14:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нобелівську премію з літератури отримала Анні Ерно
Джерело: Getty Images

Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно. Вона удостоєна нагороди “за мужність і гостроту, з якими розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої пам’яті”.

За словами Анні, письменництво – це політичний акт, що відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цієї мети вона використовує мову як ніж, щоб розірвати завісу уяви.

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Варто зазначити, що букмекери в своїх прогнозах називали ім’я Анні Ерно. Також в їхньому списку були Стівен Кінг, Харукі Муракамі, П’єр Мішон, Енн Карсон та інші.

Свій перший роман Les Armoiries vides Ерно випустила в 1974 році. Всі твори письменниці відображають дійсні епізоди з її біографії.

Анні є лауреатом ряду літературних премій, таких як премія Ренодо, премія Маргеріт Дюрас, премія Франсуа Моріака та інших.

Нагадаємо, Нобелівський тиждень почався в Стокгольмі (Швеція) 3 жовтня і триватиме до 10 числа. Нобелівський комітет вже оголосив лауреатів премії в галузі медицини і фізіології, фізики та хімії.

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література Нобелівська премія
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