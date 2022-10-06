Нобелівську премію з літератури отримала Анні Ерно

Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно. Вона удостоєна нагороди “за мужність і гостроту, з якими розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої пам’яті”.

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The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

За словами Анні, письменництво – це політичний акт, що відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цієї мети вона використовує мову як ніж, щоб розірвати завісу уяви.

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This year’s #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux has said that writing is a political act, opening our eyes for social inequality. For this purpose she uses language as “a knife”, as she calls it, to tear apart the veils of imagination. pic.twitter.com/TQm6rxjvMp — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

Варто зазначити, що букмекери в своїх прогнозах називали ім’я Анні Ерно. Також в їхньому списку були Стівен Кінг, Харукі Муракамі, П’єр Мішон, Енн Карсон та інші.

Свій перший роман Les Armoiries vides Ерно випустила в 1974 році. Всі твори письменниці відображають дійсні епізоди з її біографії.

Анні є лауреатом ряду літературних премій, таких як премія Ренодо, премія Маргеріт Дюрас, премія Франсуа Моріака та інших.

Нагадаємо, Нобелівський тиждень почався в Стокгольмі (Швеція) 3 жовтня і триватиме до 10 числа. Нобелівський комітет вже оголосив лауреатів премії в галузі медицини і фізіології, фізики та хімії.