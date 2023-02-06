Співачка Оля Полякова розповіла про зникнення улюбленої собаки Мімі. Артистка не змогла стримати сліз.

В Instagram-stories виконавиця оприлюднила серію відео, в яких розповіла, що повернувшись додому, її вперше в житті не зустріла її улюблениця – маленький шпіц.

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– Я її кликала, але чоловік сказав, що вона пропала два дні тому. Що вони шукали її добу та що її більше немає. Ми думали, що, може, її з’їв хтось. У нас ліс, може, лисиці. Ми вже попрощалися з нею, я два дні плакала, дітям нічого не говорила, зовсім не розуміла, як це пережити, – поділилася Оля.

Проте сталося диво. Коли артистка вийшла з лазні, вона просто вирішила покликати Мімі. Зізнається, не знала, на що сподівалася.

– Просто думала, що, може, вони не почули, може вона впала в якусь яму. Я йду і кричу Мімі, і мені назустріч виходить вона. Брудна, холодна, вся в снігу, тремтить. Я її помила і ось вона жива, не знаю, наскільки здорова, але жива! Чудо? Чудо! – зазначила Полякова зі сльозами на очах.

Співачка одразу ж зателефонувала ветеринару, той зазначив, що три дні на мороз у лісі і те, що вона вижила – просто неймовірно.