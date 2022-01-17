Украинская певица Джамала отправилась на отдых в Египет с двумя детьми.

На личной странице в Instagram она поделилась серией фото с семейного отпуска. Звезда призналась, что отдых с детьми не всегда можно назвать полноценным.

– Когда выбираешь лететь всем составом, пусть даже не на другой конец света, ночь без сна гарантирована. Вчера мы выехали из дома около 23.00, а прилетели в 7.00. И ни один взрослый не сомкнул глаз, — поделилась звезда.

Артистка решила разделить отпуск на две части, чтобы и самой перезагрузиться.

— Отдых с детьми – это всегда отдых для детей или просто смена обстановки. Попить, в туалет, и так далее по списку. Поэтому мое материнское чувство вины “а как же без детей?” привело меня к решению разделить этот отпуск на две части. На фото те самые драгоценные 20 минут без фильтров и без детей, — написала Джамала.

Напомним, что с 2017 года Джамала состоит в браке с экономистом и активистом Бекиром Сулеймановым. Свадьба пары состоялась в Исламском культурном центре Киева в узком кругу родственников и друзей.

В 2018 году у супругов родился первенец – сын Эмир-Рахман. А в прошлом году Джамала и Бекир стали родителями еще одного мальчика, которому тоже дали крымскотатарское имя – Селим-Гирай.