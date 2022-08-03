Співак Артем Пивоваров розповів, яку звичку він набув за п’ять місяців війни та що насамперед зробить після перемоги. Артист також поділився своїми переживаннями щодо мами, яка перебуває в окупації.

Музикант зазначає, що був мотивований ще до війни, а зараз на 99,9%.

– У мене є щоденний графік, якого я намагаюся дотримуватись. Медитації, тренування 3-4 рази на тиждень, кілька вчителів англійської взяв. Хочу займатися та ще більше робити у творчому сенсі, та віддавати ще більше людям, – зазначив Артем.

Пивоваров наголосив, що кожен з нас за час повномасштабної війни має свої історії, пов’язані з близькими людьми і болем. У його випадку – з батьками. Сам артист родом із Вовчанська Харківської області.

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– Ні в кого немає такої історії й такого сильного зв’язку, як у мене з батьками. Я виріс серед цих неймовірних жінок. Вони мене зробили. Я у свідомому віці також дав собі можливість піти далі, але те, що вони заклали в мене – 100%, – зазначив Артем.

Зізнається, дуже переживає та хвилюється, проте постійно перебуває з мамою на зв’язку.

Співак сказав, що насамперед після перемоги обійметься зі своїми близькими, проте поки що ці обійми ефемерні.