Певец Артем Пивоваров рассказал, какую привычку он приобрел за пять месяцев войны и что в первую очередь сделает после победы. Артист также поделился своими переживаниями относительно мамы, которая находится в оккупации.

Музыкант отмечает, что был мотивирован еще до войны, однако сейчас на все 99,9%.

— У меня каждый день есть график, которого я стараюсь придерживаться. Медитации, тренировки 3-4 раза в неделю, несколько учителей английского взял. Хочу заниматься и еще больше делать в творческом плане, и отдавать еще больше людям, которые меня окружают, — отметил Артем.

Пивоваров подчеркнул, что у каждого из нас за время полномасштабной войны есть свои истории, связанные с близкими людьми и болью. В его случае — с родителями. Сам артист родом из Волчанска Харьковской области.

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— Ни у кого нет такой истории и такой сильной связи, как у меня с родителями. Я вырос в окружении этих невероятных женщин. Они меня сделали. Я в сознательном возрасте также дал себе возможность пойти дальше, но то, что они заложили в меня — 100%, — отметил Артем.

Признается, очень переживает и волнуется, однако постоянно находится с мамой на связи.

Певец сказал, что в первую очередь после победы обнимется со своими близкими, однако пока что эти объятия эфемерные.