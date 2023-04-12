Засновник популярного українського гурту Machete Ярослав Малий анонсував концерти в РФ. Артист замовчує повномасштабну війну в рідній країні і хоче музикою “об’єднати два народи”.

Виступи артиста заплановані в країні-агресорі влітку. Він має намір відвідати Санкт-Петербург, Астану, Алмати та Москву. У відеозверненні, оприлюдненому в Instagram, Малий сказав, що запрошує на свої концерти кожного, хто несе в собі любов крізь темряву.

– Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди і не можемо його змінити. Що ненависть, страх, злість – це нормально. Це не так, усе в наших силах. Ми не маленькі люди, ми будівельники всесвіту і творці… Ми крок за кроком, пісня за піснею, цеглинка за цеглинкою будуємо храм єдності, любові, чистоти, добра… Нам час прокидатися. Ми потрібні одне одному. Це єдина причина чому ми це робимо, – зазначив мовчун.

Варто зазначити, що Малий вочевидь чистить коментарі розлючених українців під відео, оскільки там можна лише побачити похвалу від росіян.

Сам Ярослав родом із Кривого Рогу. У 2015 році він із сім’єю повернувся жити до Києва з РФ, і навіть згадував про воєнні дії на Донбасі, але у 2020 вже став висловлюватися неоднозначно. А з початку повномасштабної війни артист і зовсім мовчить. Як можемо бачити зараз, свою позицію він чітко показав, обравши країну-агресор, а значить – підтримавши криваву політику диктатора Путіна.